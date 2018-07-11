Оккупанты Крыма создали список «крымоненавистников» 

17:21 18.07.2018 0 комментариев Крым

Так называемая "Общественная палата Крыма" ведет базу публичных лиц, не признающих итоги "референдума" 2014 года.

«Мы создали досье, в которое будут включены те люди, которых мы называем крымоненавистниками.Это люди, которые не признают выбор крымчан, сделанный в 2014 году», – рассказал "председатель" ОП Григорий Иоффе.

По его словам, все собранные в досье материалы будут переданы в компетентные органы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «антикрымский» список попали украинские политические деятели, журналисты, актеры, режиссеры и военные. 

Внесли туда и российских деятелей культуры, не признавших итоги референдума.

Напомним, в Украине после аннексии Крыма начал работу известный сайт «Миротворец», базу данных которого регулярно пополняют те, кто признает российскую принадлежность временно оккупированного полуострова.
 



Ещё на эту тему:

20:03 18.07.2018
Актеры московского театра «Квартета И» откажутся выступать в аннексированном Крыму даже если их пригласят
20:14 17.07.2018
В Госдуме упорно связывают аннексию Крыма с временами императрицы Екатерины
14:07 17.07.2018
За державою зареєстровано право власності на майно санаторіїв у Криму
19:55 16.07.2018
Путин озвучил позицию Трампа по Крыму
08:26 16.07.2018
Посол США в России не верит, что Трамп изменит позицию по Крыму
11:17 13.07.2018
Крым в обмен на Сирию? Ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье The Times
08:01 13.07.2018
Украина не возмещает затраты на адвокатов крымским узникам Кремля - правозащитники
18:24 12.07.2018
Трамп о вероятности признания аннексии: не знаю, что будет с Крымом, но виноват Обама
15:15 12.07.2018
Режим Путина готовит определенные провокации в аннексированном Крыму
08:03 12.07.2018
Столтенберг: Аннексию Крыма не признает ни одна из стран НАТО
21:42 11.07.2018
США должны расценивать аннексию Крыма, так же, как и оккупацию стран Балтии СССР – проект резолюции
19:01 11.07.2018
ПА ОБСЕ приняла Берлинскую декларацию, частью которой стала украинская резолюция о нарушении прав человека в Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
19:36 18.07.2018
Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
10:36 16.07.2018
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
Все новости страны
Болгария Болгария
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
Все новости страны
Греция Греция
18:42 18.07.2018
Греческий верховный суд отклонил жалобу на соглашение о переименовании Македонии
21:15 13.07.2018
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
20:22 13.07.2018
ЕМС подтвердил получение транша в Грецию, но с условиями
15:25 13.07.2018
Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
Все новости страны
Грузия Грузия
15:06 18.07.2018
Украина и Грузия обсудили возможность поездок между странами по внутренним паспортам
11:56 17.07.2018
В Грузию входит известная компания по производству яхт Azimut Benetti Group
19:28 13.07.2018
Кандидат в министры экономики Грузии не исключает пересмотра проекта порта Анаклиа
22:36 12.07.2018
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
Все новости страны
Молдова Молдова
21:24 18.07.2018
Молдове посоветовали подготовиться к заметной активизации России
09:46 18.07.2018
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2,5 миллиона за арестованные властями непризнанного Приднестровья земли молдавских фермеров
12:49 17.07.2018
Обыски по всей Молдове. Задержаны 10 человек, в том числе руководство автовокзалов
08:52 17.07.2018
Бывший советник министра финансов Молдовы окажется на скамейке подсудимых
Все новости страны
Россия Россия
22:28 18.07.2018
Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России
20:40 17.07.2018
Члены Палаты представителей Конгресса США готовы рассмотреть новые санкции против России
18:02 17.07.2018
Бегавший по футбольному полю с пистолетом Саввиди перечислил 300 тысяч евро противникам переименования Македонии
17:36 17.07.2018
Мотострелковую бригаду РФ расположенную в Северной Осетии подняли по тревоге на учения
Все новости страны
Румыния Румыния
13:20 18.07.2018
Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
08:52 18.07.2018
Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
18:34 13.07.2018
Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
Все новости страны
Турция Турция
11:05 18.07.2018
Новое законодательство фактически заменит режим чрезвычайного положения в Турции
13:41 17.07.2018
Госдепартамент США хочет убедить Турцию отказаться от российских ракет
15:48 16.07.2018
Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
12:20 16.07.2018
При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО
Все новости страны
Украина Украина
22:01 18.07.2018
По решению суда проектировщик ж/д подходов к Керченскому мосту оштрафован на 22 млн рублей
20:57 18.07.2018
Киевская фирма "Либерти Газ" победила иностранцев в конкурсе на переработку газа на ОПЗ
20:30 18.07.2018
Корабли, отказавшиеся оформлять грузы "по-белому", все же прибыли в порт и бьют рекорды по оформлению грузов
20:03 18.07.2018
Актеры московского театра «Квартета И» откажутся выступать в аннексированном Крыму даже если их пригласят
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс