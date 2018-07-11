Так называемая "Общественная палата Крыма" ведет базу публичных лиц, не признающих итоги "референдума" 2014 года.

«Мы создали досье, в которое будут включены те люди, которых мы называем крымоненавистниками.Это люди, которые не признают выбор крымчан, сделанный в 2014 году», – рассказал "председатель" ОП Григорий Иоффе.

По его словам, все собранные в досье материалы будут переданы в компетентные органы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «антикрымский» список попали украинские политические деятели, журналисты, актеры, режиссеры и военные.

Внесли туда и российских деятелей культуры, не признавших итоги референдума.

Напомним, в Украине после аннексии Крыма начал работу известный сайт «Миротворец», базу данных которого регулярно пополняют те, кто признает российскую принадлежность временно оккупированного полуострова.

