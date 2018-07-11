Оккупанты Крыма создали список «крымоненавистников»
|17:21 18.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Так называемая "Общественная палата Крыма" ведет базу публичных лиц, не признающих итоги "референдума" 2014 года.
«Мы создали досье, в которое будут включены те люди, которых мы называем крымоненавистниками.Это люди, которые не признают выбор крымчан, сделанный в 2014 году», – рассказал "председатель" ОП Григорий Иоффе.
По его словам, все собранные в досье материалы будут переданы в компетентные органы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «антикрымский» список попали украинские политические деятели, журналисты, актеры, режиссеры и военные.
Внесли туда и российских деятелей культуры, не признавших итоги референдума.
Напомним, в Украине после аннексии Крыма начал работу известный сайт «Миротворец», базу данных которого регулярно пополняют те, кто признает российскую принадлежность временно оккупированного полуострова.
Ещё на эту тему:
Актеры московского театра «Квартета И» откажутся выступать в аннексированном Крыму даже если их пригласят
Путин озвучил позицию Трампа по Крыму
Посол США в России не верит, что Трамп изменит позицию по Крыму
Крым в обмен на Сирию? Ответ на этот вопрос ищет в своей редакционной статье The Times
Трамп о вероятности признания аннексии: не знаю, что будет с Крымом, но виноват Обама
Режим Путина готовит определенные провокации в аннексированном Крыму
Столтенберг: Аннексию Крыма не признает ни одна из стран НАТО
США должны расценивать аннексию Крыма, так же, как и оккупацию стран Балтии СССР – проект резолюции