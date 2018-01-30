По состоянию на 1-е июля 2018 года 884 плотины в Болгарии нуждаются в ремонте, при этом 450 из них необходимо ремонтировать в экстренном порядке.

Как сообщило Нова ТВ со ссылкой на заявление главы Государственного агентства по метрологии и техническому надзору — Петра Горновски, по состоянию на 1-е июля 2018 года 884 плотины в Болгарии или 13% от их общего числа, нуждаются в ремонте, передает Вourgas.ru.

Со слов Петра Горновски 884 плотины в стране имеют те или иные проблемы.

Где-то водные объекты переполнены, где-то есть проблемы со сбросом.

Однако все они нуждаются в ремонте, т.к. при определенных погодных условиях могут прийти в негодность.

Ранее появлялась информация о том, что сегодня в Болгарии существует не менее 6 800 различных плотин.

Причем только 1500 из них зарегистрированы в информационной системе Государственного агентства по метрологии и техническому надзору.