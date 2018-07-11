На аннексированном полуострове отмечают растущую тенденцию увольнений медицинских работников, которые приехали в расчете на высокую зарплату и льготы.

Однако, на самом деле, врачи не дождались ни солидных окладов с надбавками, ни соцгарантий, пишут Новости Крыма.

Львиная доля средств уходит на оплату арендованного жилья, а работать приходится в сложных условиях.

В частности, об этом заявил один из тех, кто недавно покинул аннексированный Крым, - бывший внештатный травматолог-ортопед, так называемого, Крымского профильного "министерства" Юрий Дорофеев.

В свое время он приехал в Симферополь из Санкт-Петербурга и работал в городской больнице № 6.

По словам врача, за квартиру его коллегам приходится платить 30 тыс. руб. в месяц при заработной плате 38 тыс.

Кроме того, в больнице не хватает необходимых материалов, оборудования (Юрий Дорофеев занимается эндопротезированием суставов). Люди ждут своей очереди на операции длительное время. Работа в таких условиях – пустая трата времени, человеческого и профессионального ресурса, убежден врач.

Известно, что вместе с Юрием Дорофеевым домой, в Санкт-Петербург, уехали еще пятеро сотрудников, которые также разочаровались в условиях жизни и работы в оккупированном Крыму.