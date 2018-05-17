Пограничное управление ФСБ по оккупированному Крыму получит новый сторожевой корабль «Балаклава» / Фото
|16:00 18.07.2018
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|Крым
Ярославский судостроительный завод спустил на воду сторожевой корабль «Балаклава», который предназначен для Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают Примечания.
«В ближайшее время после проведения необходимых работ корабль будет отправлен на сдаточную базу в Севастополь для достройки, проведения государственных испытаний и передачи заказчику», – уточнили в пресс-службе.
Сторожевой корабль «Балаклава» относится к проекту 10410. Его шифр – «Светляк», заводской номер 809. Закладка состоялась 15 июня 2017 года.
Строительство кораблей этой серии началось в 80-х годах.
Первые шесть «Светляков» передали пограничникам в девяностые годы.
Еще два корабля уже с новым составом вооружения и комплектации были сданы в 2007 и 2012 годах. «Балаклава» – девятый корабль.
Длина сторожевика – 50 метров, скорость – не менее 28 узлов.
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