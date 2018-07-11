Роспотребнадзор назвал аннексированный Крым регионом с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

По данным специалистов, основными источниками загрязнения воздуха на временно окупированном полуострове остаются предприятия теплоэнергетики и автотранспорт, сообщает Аvdet.

В северной части Крыма выявлено более 50 различных загрязнителей, выбрасываемых заводами химпрома: армянским филиалом компании «Титановые инвестиции» – «Крымский Титан», а также «Крымский содовый завод» и завод «Бром» (город Красноперекопск).

Эксперты уточняют, что на севере полуострова воздух загрязнен серной кислотой, фтористым водородом, хлористым водородом, аммиаком, формальдегидом, хлором, бромом и другими веществами.

В оккупированном Севастополе основными источниками загрязнения остаются предприятия «Электрон», «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» и «13 завод».