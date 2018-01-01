Украинские моряки, "застрявшие" на судне Gulf Pearl у берегов ОАЭ, из-за невыплаты заработной платы возвращаются домой.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Эпопея по ликвидации задолженности перед 4-мя украинскими членами экипажа судна Gulf Pearl завершена. Скоординированным действиям консула обеспечена выплата зарплаты украинским морякам и их возвращение в Украину", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рейде у эмирата Шарджа (ОАЭ) стоит судно "Gulf Pearl", в команде которого есть украинские моряки. Члены экипажа заявили, что у них изъяли документы и не выплачивали заработную плату с февраля 2018 года.