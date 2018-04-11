За первые 6 месяцев 2018 года общий пассажиропоток украинских морских портов составил 177,27 тыс. пассажиров.

Об этом, ссылаясь на статистику АМПУ, сообщает ЦТС.

Львиную долю составили украинцы - 154,13 тыс. пассажиров. Иностранных пассажиров було значительно меньше - 23,14 тыс.

Большинство соотечественников воспользовались услугами внутреннего транспорта в портах Одесса и Херсон (преимущественно это были морские прогулки или внутренние перевозки). Иностранные пассажиры чаще всего прибывали в Украину на круизных судах.

Напомним, в начале июня черноморские порты Украины договорились о возрождении круизного судоходства в ближайшие три года.

Между тем, в этом году в Одессе круизный сезон был открыт 18 мая отбытием теплохода "Принцесса Днепра".