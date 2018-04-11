В АМПУ назвали пассажиропоток украинских морских портов за полгода
|14:14 18.07.2018
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|Украина
За первые 6 месяцев 2018 года общий пассажиропоток украинских морских портов составил 177,27 тыс. пассажиров.
Об этом, ссылаясь на статистику АМПУ, сообщает ЦТС.
Львиную долю составили украинцы - 154,13 тыс. пассажиров. Иностранных пассажиров було значительно меньше - 23,14 тыс.
Большинство соотечественников воспользовались услугами внутреннего транспорта в портах Одесса и Херсон (преимущественно это были морские прогулки или внутренние перевозки). Иностранные пассажиры чаще всего прибывали в Украину на круизных судах.
Напомним, в начале июня черноморские порты Украины договорились о возрождении круизного судоходства в ближайшие три года.
Между тем, в этом году в Одессе круизный сезон был открыт 18 мая отбытием теплохода "Принцесса Днепра".
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