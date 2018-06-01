19 июля группа "Бумбокс" проведет акцию протеста на границе с оккупированным Крымом с требованием освободить всех украинских политических заключенных из российских лагерей.

Об этом сообщает пресс-служба группы, передает Украинская правда.

"19 июля в 20:00 возле пункта пропуска Каланчак в Херсонской области на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, группа "Бумбокс" сыграет концерт, ненасильственную акцию протеста, требуя освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Каланчаке построят сцену, и группа сыграет часовой сет.

Концерт и съемка будут проходить в рамках совместной с Белорусским Свободным театром работы над документальным фильмом "Return Ticket".

Лента призвана привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий нашего государства, к нарушению прав человека (в частности крымскотатарского народа, временно перемещенных лиц) и политическим заключенным кремлевского режима.

Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов (IFJ).

Как сообщалось, 7 июля лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поодержал Сенцова во время выступления на киевском фестивале Atlas Weekend. Сенцов в свою очередь написал письмо лидеру группы "Бумбокс" Хлывнюку.