Бумбокс устроит певческую акцию протеста на границе с временно оккупированным Крымом
|13:47 18.07.2018
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|Крым
19 июля группа "Бумбокс" проведет акцию протеста на границе с оккупированным Крымом с требованием освободить всех украинских политических заключенных из российских лагерей.
Об этом сообщает пресс-служба группы, передает Украинская правда.
"19 июля в 20:00 возле пункта пропуска Каланчак в Херсонской области на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, группа "Бумбокс" сыграет концерт, ненасильственную акцию протеста, требуя освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Каланчаке построят сцену, и группа сыграет часовой сет.
Концерт и съемка будут проходить в рамках совместной с Белорусским Свободным театром работы над документальным фильмом "Return Ticket".
Лента призвана привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий нашего государства, к нарушению прав человека (в частности крымскотатарского народа, временно перемещенных лиц) и политическим заключенным кремлевского режима.
Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов (IFJ).
Как сообщалось, 7 июля лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поодержал Сенцова во время выступления на киевском фестивале Atlas Weekend. Сенцов в свою очередь написал письмо лидеру группы "Бумбокс" Хлывнюку.
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