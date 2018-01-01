Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
|13:20 18.07.2018
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|Румыния
Много участков национальных автомагистралей на западе Румынии закрыты из-за наводнения.
Об этом проинформировали в Информационном центре Национальной полиции Румынии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
Согласно обнародованной информации, движение автомобильного транспорта затруднено или полностью закрыто на семи национальных автомагистралях.
Самой тяжелой остается ситуация в уездах Ковасна, Сучава, Вранча, Клуж и Арад.
По предварительным данным, из-за ливней, обрушившихся на Румынию, около 200 домашних хозяйств на территории уезда Арад оказались полностью под водой.
Спасательные службы Румынии работают в усиленном режиме для устранения последствий водной стихии.
По данным метеорологов, в среду, 18 июля, в западной части Румынии также ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым ветром.
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