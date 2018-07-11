Для сноса самостроев оккупантами организовано отдельное ремонтно-строительное управление, в которое приглашены 72 специалиста. Управление укомплектовано и уже готово к работе.

В пресс-службе "Крымавтодора" сообщили, закуплено 32 единицы дорожно-строительной техники, в том числе предназначенной для сноса "самовольных построек" передает Крым Информ.

В частности, предприятие купило 2 экскаватора мощностью 300 и 169 лошадиных сил, минипогрузчик и автогрейдер.

Также парк техники обновился двумя седельными тягачами полуприцепами, экскаватором-погрузчиком, четырьмя дорожными гладковальцевыми катками и другой техникой.