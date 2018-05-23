Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС

12:26 18.07.2018 0 комментариев Ереван

Ереван ожидает от Евросоюза довольно значительную сумму в качестве помощи и с этой целью в настоящее время разрабатываются соответствующие программы.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян в беседе с Радио Азатутюн, передает Эхо Кавказа.  

На вопрос, о какой именно сумме идет речь, Егоян ответил: «Я думаю, что речь идет о довольно солидной сумме, но конкретную цифру я назвать не могу».

Несколько недель назад было заявлено, что Евросоюз в течение ближайших четырех лет предоставит Армении помощь в размере 160 миллионов евро.

На прошлой неделе в ходе визита в Брюссель премьер-министр Никол Пашинян на встрече с одним из представителей ЕС выразил недоумение в связи с тем, что после революции объем предусмотренной для Армении помощи не изменился.

Касаясь увеличения суммы на 10 миллионов евро, Пашинян на своей странице в Facebook написал, что «если потрясти одного из известных коррупционеров, то из его карманов выпадет такая сумма». «Демократическая Армения ожидает к себе гораздо более серьезного отношения», - резюмировал премьер.

По завершении брюссельского визита Пашинян заявил, что со стороны Евросоюза звучат лишь приветственные заявления, однако в политике ЕС по отношению к Армении ощутимых изменений нет. «Политика Евросоюза такая же, какой была три-четыре месяца назад. Мы считаем, что либо нужно снизить воодушевленный тон этих заявлений, либо существенно изменить политику», - отметил армянский премьер.

На заявление Пашиняна отреагировал руководитель делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, сказав, что для придания нового качества отношениям между Евросоюзом и Арменией необходимо, чтобы новое правительство выступило с ясными идеями и предложениями.

Посол добавил: «Если армянская сторона заявляет, что в политике Армении по отношению к Евросоюзу изменений нет, как Евросоюз может изменить свою политику по отношению к Армении?»



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