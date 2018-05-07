Госпогранслужба Украины предупреждает: российские пограничники создают очереди при въезде в оккупированный Крым
|11:59 18.07.2018
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|Крым
В районе контрольного пункта «Чонгар» на административной границе с временно оккупированным Крымом наблюдаются очереди автомобилей.
Об этом Крым.Реалии сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Максим Сорока, передают Новости Крыма.
По словам представителя украинского пограничного ведомства, причиной скопления машин стали действия российских пограничников, которые затягивали процесс досмотра автомобилей при въезде в оккупированный Крым.
Максим Сорока отметил, что российские пограничники «создавали искусственные очереди у КПВВ «Чонгар».
«Они специально осуществляли медленное оформление транспортных средств, хотя никаких объективных причин для этого не было», – пояснил он.
По словам представителя Госпогранслужбы Украины, на контрольных пунктах «Каланчак» и «Чаплинка» скоплений автотранспорта не было.
Украинские пограничники просят граждан учесть информацию о возможном скоплении машин на «Чонгаре» при планировании поездки.
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