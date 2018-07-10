ЧФ России закрывает для гражданского мореплавания - акватории бухты Казачьей и мыса Фиолент / Карта

11:32 18.07.2018 0 комментариев Севастополь

ЧФ России закрывает для гражданского мореплавания излюбленные места морских прогулок - акватории бухты Казачьей и мыса Фиолент.

Министерство транспорта России предложило установить запретные для гражданского судоходства районы в зоне побережья Севастополя в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, сообщают Примечания.

Проект документа, подготовленный по представлению Минобороны РФ, предлагает установить в городе запретные зоны, куда не будут пускать никого, кроме катеров и плавсредств, указанных командованием Черноморского флота РФ. Предполагается, что запретные районы будут находиться в акватории бухты Двойная, западной части полуострова Маячный и около мыса Фиолент.

Для тех, кто плохо ориентируется в названиях бухт Севастополя поясняем: Двойной (или Тройной) бухтой называется устье трех бухт Большой севастопольской бухты — Камышовой, Казачьей и Соленой. На карте запретная зона будет выглядеть так:

Между тем только в одной Казачьей бухте спутниковый снимок Яндекс-карт показывает 9 причалов для яхт (на карте они обозначены символом якоря). И лодки здесь стоят разные — от яликов и моторных катеров до весьма неплохих яхт. Но судна класса люкс, вроде тех, что стояли в украинские времена на причалах Балаклавы, в Казачку не заходят. Значит, от запретов пострадают, прежде всего, яхтсмены-любители и севастопольские рыбаки.

Многие в свое время приобретали здесь в Казачьей жилье только ради того, чтобы жить поближе к марине и выходить в море на лодке каждый день. Каким будет порядок выхода с причалов в случае введения запрета, и будет ли такая возможность вообще, пока непонятно.

Казачья и ее окрестности - не единственное место нового запрета. Черноморский флот РФ закрыл окрестности Фиолента для мореплавания. Что это за окрестности, не уточняется. Там есть воинская часть с РЛС на вершине мыса, и есть бывшая база отдыха водолазов ЧФ с большим пляжем, примыкающим к Яшмовому. Этот пляж постоянно закрыт, сама база внешне представляет собой несколько убогих деревянных домиков на осыпающемся склоне.

Яндекс-карты маркируют то, что севастопольцы называют бывшей базой одыха водолазов, как Филиал военного дельфинария.

Со стороны все эти разрешения и запреты выглядят как полная шизофрения. С одной стороны оккупанты заявляют о попытках повысить туристическую привлекательность Крыма, вваливая федеральные миллиарды в строительство международной яхтенной марины в Балаклаве, с другой — запрещают всяческое своеволие в акватории близ старых военных объектов, о которых тот же Яндекс расскажет больше, чем на морской прогулке самый знающий экскурсовод.



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