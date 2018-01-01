В Анкаре принято решение больше не продлевать режим чрезвычайного положения (ЧП), введенного президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом после неудавшегося путча в 2016 году.

В среду, 18 июля, действие ЧП официально прекращается, пишет Deutsche Welle.

24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы, которые закончились победой Эрдогана. Выборы ознаменовали собой завершение перехода к президентской форме правления, которая значительно расширила полномочия лидера страны. Поэтому, несмотря на отмену режима чрезвычайного положения, Эрдоган сможет и в дальнейшем выпускать декреты, имеющие силу законов, без одобрения парламента.

Кроме того, правительство намерено ужесточить закон о борьбе с терроризмом. Новый законопроект предусматривает, что губернаторы смогут вводить ограничения на въезд и выезд из турецких городов на срок до 15 дней, а также налагать запреты на проведение массовых собраний.

Согласно новым правилам, акции протеста не должны создавать неудобства рядовым гражданам, не принимающим участия в мероприятии.

Кроме того, паспорта лиц, подозреваемых в связях с террористами, подлежат конфискации сроком на три года.

Критики законопроекта обвиняют турецкие власти в том, что новое законодательство фактически заменит режим ЧП.