Возобновление поставок днепровской воды на аннексированный полуостров – это первый шаг к признанию Крыма российским

10:38 18.07.2018 0 комментариев Крым

Возобновление поставок днепровской воды из материковой Украины в аннексированный Крым "абсолютно неприемлемо", поскольку это лишь усилит военное присутствие России на полуострове, считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Об этом он заявил в своем видеоблоге на "Фейсбуке", комментируя заявление экс-премьера Крыма Анатолия Могилева, который предложил Украине продавать днепровскую воду в Крым, передают События Крыма.

"Люди, которые предлагают продавать воду (в Крым – ред.), очень стыдливо обходят многие важные вопросы. Начиная от вопроса, как это будет усиливать российское военное присутствие. Вы же не будете там находиться в Крыму и делить эту воду: это подается людям, это – больницам, школам, а здесь нельзя, потому что там военная часть, там зенитно-ракетные комплексы или российские пушки или танки. Понятно, что все, что поставляется в Крым или могло бы поставляться, оно в первую очередь будет направляться на укрепление российского военного присутствия и только потом – люди. Мы же знаем такую российскую государственную ментальность", – сказал Чубаров.

Он также отметил, что в этом вопросе полностью поддерживает позицию эксперта фонда "Майдан иностранных дел", редактора портала BlackSeaNews Андрея Клименко, который отметил, что восстановление подачи воды в Крым – это первый шаг к признанию Крыма Российским.

"В условиях, когда более 70 человек в тюрьмах, когда в Крыму ни один гражданин Украины не застрахован от репрессий, гонений, когда жизнь людей находится под риском в Крыму, я думаю, что эти разговоры о том, что, мол, давайте поставлять воду, они являются абсолютно неприемлемыми. Мы должны вести переговоры со страной-оккупантом о вопросах, связанных с ее немедленным покиданием Крыма. Вопрос воды может рассматриваться в контексте вопроса деоккупации Крыма, вопроса освобождения политзаключенных-граждан Украины", – указал глава Меджлиса.

"Этот вопрос не является таким простым, мол, там хотят пить, давайте им дадим воды. Там хотят, в первую очередь, укрепляться в Крыму – военными базами, ракетами, самолетами. Поэтому давайте им не будем этого позволять. Давайте будем делать все для того, чтобы Россия как можно скорее покинула Крым", – добавил Чубаров.

Напомним, ранее советница министра информационной политики Украины Юлия Каздобина заявила, что Украина могла бы продавать днепровскую воду в аннексированный Крым, поскольку полуостров страдает от сильнейшей засухи, чем вызвала резонансную реакцию соцсетей.

После разразившегося скандала советница министра удалила соответствующий пост в "Фейсбуке".

Ранее с подобным предложением выступил и бывший председатель Совета Министров АР Крым Анатолий Могилев. Он предложил властям Украины наладить платные поставки воды в аннексированный Крым, жители которого страдают от нехватки питьевой воды.

После аннексии Крыма Украина в апреле 2014 года перекрыла подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

На полуострове сложилась критическая ситуация с водоснабжением отдельных городов, а также с организацией орошения и полива на землях сельскохозяйственного назначения.
 



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Возобновление поставок днепровской воды на аннексированный полуостров – это первый шаг к признанию Крыма российским
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