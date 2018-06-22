Портал бронирования гостиничных номеров Booking.com, вопреки многочисленным сообщениям СМИ, не спешит отказываться от бизнеса в оккупированном Крыму. Компания под давлением санкций ЕС лишь модифицировала процедуру услуг.

Сообщения о том, что международный портал бронирования гостиничных номеров Booking.com отказался предоставлять туристические услуги в оккупированном Крыму, вызвали в России немалый резонанс.

По такому случаю с критикой санкций ЕС вновь выступили многочисленные депутаты Госдумы РФ.

Но если разобраться, то выяснится, что Booking.com из Крыма не уходит: формально там его нет уже четыре года, пишет Deutsche Welle.

Что произошло?

С понедельника, 16 июля, Booking.com не выдает при поиске жилья в Крыму никаких результатов. Похоже, что менеджмент нидерландской компании Booking.com B.V. решил привести свой бизнес в соответствие санкциям ЕС, которые запрещают европейским компаниям предоставлять туристические услуги на аннексированном Россией четыре года назад украинском полуострове.



"Являясь глобальной компанией, Booking.com старательно работает над тем, чтобы всегда соответствовать действующему законодательству. Являясь нидерландской компанией, которая предоставляет услуги по бронированию из Нидерландов, Booking.com соответствующим образом внесла коррективы на странице и в процесс бронирования. Таким образом мы хотим гарантировать, что путешественники смогут совершить бронирование в Крыму, лишь если они совершают деловую поездку", - пояснили DW в пресс-службе компании.



От работы в Крыму не отказались



Фактически голландцы, в отличие от большинства других международных сервисов бронирования, не отказались от предоставления услуг в Крыму. Если на сайте при поиске поставить галочку в окошке "деловая поездка", то на выбор можно получить более 1000 вариантов проживания: от снимаемой комнаты до спа-отеля или гостинично-развлекательного комплекса с аквапарком.

По сути, чтобы забронировать жилье в Крыму для традиционной причины поездки - отдыха, необходимо просто "обмануть" Booking.com B.V., указав иную цель - деловую. Ведь вопрос, являются ли услуги по бронированию жилья для деловых поездок "туристическими" (а значит, подпадающими под санкции ЕС), с юридической точки зрения спорный.

Год назад на отель "Ялта-Интурист" на сайте Booking.com было почти 3000 отзывов. Большинство из них однозначно свидетельствовали об отдыхе, а не о деловой поездке



Любопытно, что тысячи отзывов о крымских гостиницах на портале Booking.com касались, как правило, именно отдыха в Крыму.

Теперь администраторы сервиса удалили все отзывы о крымских отелях и вообще закрыли для них функцию комментирования. Возможно, таким образом нидерландцы перестраховываются, ведь комментарии наглядно свидетельствовали о том, что клиенты портала зачастую пользовались им для бронирования именно туристических поездок. И едва ли менеджмент не знал об этом на протяжении четырех лет. Ведь уже год назад в пресс-службе компании в ответ на запрос DW о предоставлении услуг в Крыму сообщили, что старательно придерживаются санкционного законодательства.

С 2014 года Booking.com формально предоставлял услуги "исключительно для деловых поездок". Просто все это время поиск жилья работал без ограничений и блокировался лишь в том случае, если пользователь решал указать, что едет именно как частное лицо.

Крупные штрафы

Отчаянное сопротивление Booking.com санкциям ЕС тем более примечательно, что все крупнейшие конкуренты отказались работать с Крымом еще в 2014 году.

"Из-за политической неопределенности мы вообще не предлагаем гостиничные номера в Крыму. Мы пошли на этот шаг, ведь среди наших клиентов - а это преимущественно путешествующие с деловой целью - мы не наблюдаем спроса на этот регион", - сообщили DW в пресс-службе компании HRS - лидера немецкого рынка предоставления услуг бронирования.

Осторожность большинства компаний не удивительна - в странах ЕС за нарушение санкций Евросоюза предусмотрены крупные штрафы.

В частности в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Booking.com B.V., за это грозит штраф до 870 тысяч евро либо лишение свободы на срок до шести лет.

Об этом DW сообщили в министерстве иностранных дел Нидерландов.