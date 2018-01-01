ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2,5 миллиона за арестованные властями непризнанного Приднестровья земли молдавских фермеров

09:46 18.07.2018 0 комментариев Молдова

Европейский суд по правам человека огласил приговор, согласно которому правительство России должно выплатить фермерам из Дубоссарского района (Приднестровский регион Молдовы) около 2,5 миллионов евро в качестве компенсации.

Об этом проинформировали в правозащитной Ассоциации Promo-LEX, которая представляла интересы фермеров в ЕСПЧ, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове. 

«Спустя 14 лет ЕСПЧ подтвердил, что были нарушены права на собственность нескольких тысяч фермеров из Зоны безопасности на Днестре. Это решение Европейского суда красноречиво свидетельствует о том, что права человека были нарушены, когда земельные угодья молдавских фермеров на берегу Днестра были арестованы властями непризнанного Приднестровья», - заявил представитель организации Александру Постикэ. 

Кроме этого, российская сторона обязана возместить судебные издержки в размере 20 тысяч евро.  

Проблема с земельными угодьями в Зоне безопасности на берегу Днестра возникла еще в 1998 году, когда представители непризнанного Приднестровья незаконно установили блок-посты на трассе Тирасполь-Рыбница, а несколько лет спустя, в 2004 году, фермерам был запрещен доступ к своим земельным участкам. Этим решением фермерам был нанесен серьезный материальный ущерб. Именно тогда фермеры и обратились в ЕСПЧ.  

В настоящее время, благодаря достигнутому соглашению на переговорах по Приднестровскому урегулированию, с 1 сентября 2018 года фермерам был разрешен доступ к своим земельным угодьям. 

 Молдавская сторона уже начала выдачу сертификатов на пользование земли. 



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