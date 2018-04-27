Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
|08:52 18.07.2018
|0 комментариев
|Румыния
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер намерен выступить посредником в налаживании конструктивного диалога между президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Виорикой Дэнчилэ.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Румынии, экс-председатель Социал-демократической партии Мирча Джеоанэ, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Подтверждаю эту информацию о посредничестве. Определенные шаги в этом направлении были сделаны и со стороны премьер-министра, которая имела на этот счет разговор с председателем Еврокомиссии. Необходимо еще учитывать и сложившиеся добрые отношения между главой Европейской комиссии и президентом Йоханнисом», - заявил Джеоанэ.
По его словам, Жан-Клод Юнкер сделал президенту предвыборный подарок, решив провести в 2019 году в городе Сибиу (год председательства Румынии в ЕС) саммит Европейского Союза.
Политический аналитик Раду Тудор считает, что состоявшаяся на днях встреча президента Йоханниса с премьером Дэнчилэ стала именно результатом такого диалога в этом своеобразном «треугольнике» Юнкер-Йоханнис-Дэнчилэ.
Конфликт между президентом Румынии и премьером возник в связи с обострившимися разногласиями между главой государства и правящей коалицией во главе с Социал-демократической партией из-за внесенных коалицией поправок в уголовное законодательство.
Ещё на эту тему:
В правящей партии Румынии задумались над отстранением президента
Президент Румунії наполягає на відставці прем'єра
Президент Румынии призвал премьера уйти в отставку из-за тайного меморандума по Израилю
Президент Румынии подтвердил Порошенко свой визит в Украину после устранения "языковых" противоречий
Парламент Румынии утвердил состав нового правительства
Йоханнис подписал декрет о назначении кандидата в премьеры Румынии
В Румынии проголосуют за вотум недоверия правительству
Премьер-министра Румынии исключили из партии
Между лидером правящей партии Румынии и генеральным прокурором страны разгорается скандал