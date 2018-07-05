Украинцы Канады потребовали признать РФ спонсором терроризма
|08:25 18.07.2018
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|Украина
Кроме того международное сообщество призвали признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями.
Международное сообщество должно решительно отреагировать на угрозы безопасности, которые исходят от России.
Об этом по случаю годовщины авиакатастрофы рейса МН17 заявил президент Конгресса украинцев Канады (КУК) Павел Грод, передает LIGA.net.
"Ответственность за этот позорный поступок лежит на руководстве Российской Федерации. Международное сообщество должно решительно ответить на угрозы международному миру, которые создает российский режим", - сказал Грод.
Он добавил, что КУК призывает Канаду и международное сообщество признать РФ государством-спонсором терроризма, а так называемые "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории.
Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.
В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.
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