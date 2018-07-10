Мать политзаключенного Владимира Балуха заявила, что не будет просить Путина о помиловании сына

07:59 18.07.2018 0 комментариев Крым

Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха заявила, что не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании сына.

Об этом сообщает "Крым. Реалии", передает 112.ua.

"Я Путина просить не буду. Меня Вова (Владимир Балух – ред.) не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить – это признать свою вину. А он вину не может признать, потому что ни в чем не виноват", - сказала она.

Владимира Балуха осудили в Крыму к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, который был вывешен на его дворе. 

В знак протеста Балух объявил бессрочную голодовку.



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