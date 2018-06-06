Оккупационная власть рассмотрит заявление жительницы Севастополя о выходе из навязанного гражданства РФ
|21:58 17.07.2018
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|Севастополь
Российские органы власти в оккупированном Крыму приняли на рассмотрение обращение жительницы Севастополя, которая в последние годы пыталась избавиться от насильно навязанного ей после незаконной аннексии Крыма Россией гражданства РФ.
Как говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, крымчанка сообщила омбудсмену, что в соответствующих государственных органах аннексированного полуострова отказывались принимать ее документы на выход из гражданства, передает УНИАН.
Реагируя на явное нарушение прав человека, Денисова направила обращение омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.
Как отметила в ответе омбудсмен РФ, данной гражданке со стороны российских властей будет оказана практическая помощь в оформлении и подаче всех необходимых документов.
«Сегодня я узнала, что Федеральная миграционная служба Севастополя 13 июля все-таки приняла на рассмотрение обращение и все документы. Это уже прецедент. Надеюсь, что власти РФ все же начнут руководствоваться законами здравого смысла и наконец прекратят это варварское навязывание своего гражданства, которое все больше напоминает крепостное право», - прокомментировала Денисова.
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