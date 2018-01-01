Международный уголовный суд (МУС), который занимается делами о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, с 17 июля получил право рассматривать дела об агрессии.

Об этом сообщает юридический портал Scottish Legal News, передает Грузия Online.



Поправки, наделившие МУС такими полномочиями, ратифицировали 35 стран. Их руководители могут быть осуждены в случае, если начнут войну. Лидеры государств, не ратифицировавших поправки, могут предстать перед судом за такие преступления в случае, если такое решение примет Совет Безопасности ООН.



Упоминание об этом преступлении было изложено в статуте МУС, принятом в Риме в июле 1998 года, но государства-участники договорились в то время о приостановлении юрисдикции трибунала в случаях агрессии, пока не будет изложено общее определение термина. Оно было согласовано на конференции МУС в Кампале в 2010 году.



В декабре 2017 года на заседании в Нью-Йорке государства-подписанты согласились активировать юрисдикцию МУС в отношении преступления агрессии с 17 июля 2018 года.



Преступление агрессии определено как "планирование, подготовка, инициирование или исполнение" лицом, которое эффективно контролирует политические или военные действия государства, акта агрессии против суверенитета и территориальной целостности другого государства.



Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений.