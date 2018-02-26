"Антонов" договорился с подразделением Boeing о взаимодействии по производству самолетов

21:06 17.07.2018 0 комментариев Украина

ГП "Антонов" и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об общих условиях по взаимодействию в производстве самолетов "Ан".

Это произошло сегодня, 17 июля, на авиасалоне Фарнборо-2018, передает ЦТС.

С украинской стороны подпись под документом поставил президент ГП "Антонов" Александр Донец, от Aviall Services, Inc. - Эрик Страфел. Генеральное соглашение предусматривает взаимодействие компаний в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.

В рамках этой кооперации Aviall Services, Inc. проведет закупку и поставку для ГП "Антонов" широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем.

"В результате заключения соглашения с компанией Aviall, "Антонов" получил надежного партнера, который станет важным интегрирующим звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения, в том числе, для запуска серийного производства новейших самолетов марки "Ан" и обеспечения их качественной послепродажной поддержкой на самом высоком мировом уровне", - заявил А. Донец.

Напомним, что ранее гендиректор "Антонова" говорил о намерении выпустить минимум 5 самолетов в течение пяти лет. Также он полагает, что серийное производство самолетов Ан-158 реально запустить уже в следующем году.



Ещё на эту тему:

13:59 07.05.2018
Украина пожаловалась на Россию в ICAO за несанкционированное продление летной годности самолетов Ан
09:49 04.05.2018
Украина и Турция начинают реализацию проекта транспортного самолета Ан-188
08:13 24.04.2018
«Антонов» представит в Турции самолет Ан-77 - альтернативу совместной с РФ разработке / Видео
09:09 26.02.2018
В Одессе запустили серийное производство сверхлегких самолетов Y-1 «Дельфин» / Фото
11:54 01.12.2017
Азербайджан создаст у себя центр техобслуживания самолетов Ан-124 «Руслан»
08:58 07.09.2017
Украинский завод будет обслуживать Boeing и Airbus
13:47 13.06.2017
"Антонов" отправит свой новый самолет Ан-132Д в Париж
20:12 25.05.2017
Антонов показал самолет нового поколения / Видео
16:37 31.03.2017
Самолет Ан-132D без деталей из РФ поднялся в небо / Фото / Видео
16:57 09.12.2016
В Одессе подняли в небо самолет по чертежам 1910 года / Видео
14:37 02.08.2016
Россия пытается вывести самолеты Ан-124 «Руслан» из-под надзора киевского «Антонова»
11:03 08.07.2016
Азербайджан выдал Украине аванс за военные грузовые самолеты
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
10:36 16.07.2018
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
Все новости страны
Болгария Болгария
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
Все новости страны
Греция Греция
21:15 13.07.2018
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
20:22 13.07.2018
ЕМС подтвердил получение транша в Грецию, но с условиями
15:25 13.07.2018
Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
Все новости страны
Грузия Грузия
11:56 17.07.2018
В Грузию входит известная компания по производству яхт Azimut Benetti Group
19:28 13.07.2018
Кандидат в министры экономики Грузии не исключает пересмотра проекта порта Анаклиа
22:36 12.07.2018
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
Все новости страны
Молдова Молдова
09:46 18.07.2018
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2,5 миллиона за арестованные властями непризнанного Приднестровья земли молдавских фермеров
12:49 17.07.2018
Обыски по всей Молдове. Задержаны 10 человек, в том числе руководство автовокзалов
08:52 17.07.2018
Бывший советник министра финансов Молдовы окажется на скамейке подсудимых
17:13 13.07.2018
Бывший президент Молдовы прокомментировал «возвращение» Козака
Все новости страны
Россия Россия
20:40 17.07.2018
Члены Палаты представителей Конгресса США готовы рассмотреть новые санкции против России
18:02 17.07.2018
Бегавший по футбольному полю с пистолетом Саввиди перечислил 300 тысяч евро противникам переименования Македонии
17:36 17.07.2018
Мотострелковую бригаду РФ расположенную в Северной Осетии подняли по тревоге на учения
14:59 17.07.2018
ЕСПЧ осудил РФ за "неэффективное расследование" убийства Анны Политковской
Все новости страны
Румыния Румыния
08:52 18.07.2018
Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
18:34 13.07.2018
Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
10:05 13.07.2018
Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
Все новости страны
Турция Турция
11:05 18.07.2018
Новое законодательство фактически заменит режим чрезвычайного положения в Турции
13:41 17.07.2018
Госдепартамент США хочет убедить Турцию отказаться от российских ракет
15:48 16.07.2018
Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
12:20 16.07.2018
При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО
Все новости страны
Украина Украина
12:53 18.07.2018
Чтобы лучше сносить "незаконные постройки" оккупанты закупили 32 единицы спецтехники
11:59 18.07.2018
Госпогранслужба Украины предупреждает: российские пограничники создают очереди при въезде в оккупированный Крым
11:32 18.07.2018
ЧФ России закрывает для гражданского мореплавания - акватории бухты Казачьей и мыса Фиолент / Карта
10:38 18.07.2018
Возобновление поставок днепровской воды на аннексированный полуостров – это первый шаг к признанию Крыма российским
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс