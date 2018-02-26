ГП "Антонов" и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об общих условиях по взаимодействию в производстве самолетов "Ан".

Это произошло сегодня, 17 июля, на авиасалоне Фарнборо-2018, передает ЦТС.

С украинской стороны подпись под документом поставил президент ГП "Антонов" Александр Донец, от Aviall Services, Inc. - Эрик Страфел. Генеральное соглашение предусматривает взаимодействие компаний в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет иметь обозначение Ан-1X8 NEXT.

В рамках этой кооперации Aviall Services, Inc. проведет закупку и поставку для ГП "Антонов" широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем.

"В результате заключения соглашения с компанией Aviall, "Антонов" получил надежного партнера, который станет важным интегрирующим звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения, в том числе, для запуска серийного производства новейших самолетов марки "Ан" и обеспечения их качественной послепродажной поддержкой на самом высоком мировом уровне", - заявил А. Донец.

Напомним, что ранее гендиректор "Антонова" говорил о намерении выпустить минимум 5 самолетов в течение пяти лет. Также он полагает, что серийное производство самолетов Ан-158 реально запустить уже в следующем году.