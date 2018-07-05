Члены Палаты представителей Конгресса США готовы рассмотреть новые санкции против России, если соответствующее предложение будет выдвинуто представителями профильных комитетов.

Об этом заявил во вторник, 17 июля, спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан, сообщает ТАСС.

"Я понимаю желание и необходимость иметь хорошие отношения, это совершенно целесообразно. Однако Россия является угрожающим государством, которое не разделяет наши интересы и наши ценности, - сказал Райан. - Что мы уже делаем, что мы можем продолжить делать, так это вводить санкции против России".

"Вы видели обвинительные заключения спецпрокурора [Роберта Мюллера]. Эти офицеры ГРУ - и я уже ознакомился с разведданными - были теми людьми, которые осуществили кибератаку на наши выборы", - отметил он, имея в виду предъявление на прошлой неделе властями США заочных обвинений 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

"Мы уже наложили санкции, но если комитет по иностранным делам, или финансовый комитет, или сенатский банковский комитет посчитают, что есть еще какие-либо санкции, которые мы еще не ввели против РФ, то мы будем более чем счастливы их рассмотреть", - сказал законодатель.





