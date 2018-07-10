В Госдуме упорно связывают аннексию Крыма с временами императрицы Екатерины

20:14 17.07.2018 0 комментариев Крым

Сегодня, 17 июля, Госдума России на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России – 19 апреля, так называемый "день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (в 1783 году)".

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщают События Крыма.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в названии памятной даты "отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую".

"В манифесте не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России", – убеждают авторы документа.

Они также указывают, что до принятия манифеста Крым якобы "имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия".

"В 1954 году решениями Президиумов Верховного Совета РСФСР и СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР", – заявляют российские парламентарии, подчеркивая при этом, что эти решения якобы "противоречили Конституции РСФСР и СССР".

По их словам, в советский и украинский периоды Крыма о значении манифеста Екатерины II умалчивалось.

Кроме того, авторы законопроекта назвали референдум 16 марта 2014 года "логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом".

Ранее Госдума утвердила в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить 19 апреля "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи".

По мнению российского философа и публициста Максима Горюнова, учреждение памятной даты в честь первой аннексии Крыма 19 апреля 1783 года нужно российским властям для поддержания гордости за Россию у граждан этой страны.

В свою очередь начальник отдела анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Богдан Короленко считает, что таким образом Россия еще и закрепляет полуостров за собой перед внешними силами.

СПРАВКА: В конце февраля-начале марта 2014 года переброшенные из России и с крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел организованный российскими властями так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Россия аннексировала полуостров.
 



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