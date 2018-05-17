Украина может ввести конвоирование гражданских судов в Азовском море

19:48 17.07.2018 0 комментариев Крым

Украина может ввести конвоирование гражданских судов в Азовском море, чтобы прекратить практику их задержания и досмотра со стороны российской ФСБ.

Такое мнение агентству QHA высказал заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь, комментируя вчерашнее заявление президента Петра Порошенко о том, что Вооруженным силам Украины поручено принять меры для прекращения российских провокаций против судов, которые проходят через Азовское море и Керченский пролив.

То, что поручение навести порядок с прохождением судов Азовским морем и Керченским проливом Президент дал именно ВСУ, свидетельствует, что проблема будет решаться силовыми методами, отмечает эксперт. И едва ли не единственным способом обеспечить выполнение такого приказа является создание конвоев для сопровождения судов и недопущения их задержания и досмотра со стороны сил российской ФСБ.

— Если поручение дается вооруженным силам, значит, все будет осуществляться силовым методом. Я так понимаю, что будут создаваться конвои, и они будут сопровождать гражданские суда из точки А в точку Б, не давая возможности кораблям ФСБ России их досматривать. Пока этот вариант - единственный, больше никаких способов не существует в условиях, когда международное морское право не действует, а все осуществляется в условиях отношений между двумя сторонами. Отношения могут быть разные: могут быть дружеские, могут быть конфликтные, а могут быть на уровне войны. И эти отношения определяют, насколько каждая из сторон имеет право действовать в этих условиях. Если Украина позволяет досматривать свои суда кораблям ФСБ, это одна ситуация, если она не будет позволять этого делать - другая. Я думаю, корабли ФСБ не вправе досматривать украинские суда и Украина может требовать это запретить.

Михаил Самусь акцентировал, что сейчас в Азовском море, которое в соответствии с украинской-российского договора о его использовании является внутренним морем двух стран, действует навязанный Россией закон «кто сильнее, тот и прав». Если бы в Азовском море действовало международное морское право, то Россия не могла бы досматривать ни украинские, ни иностранные суда. В то же время, даже в нынешних условиях Украина может защищать свои интересы, однако надо это делать более жестко, и при этом необходимо добиваться введения в Азовском море международного морского права, поскольку это позволит ограничить произвол со стороны страны-агрессора.

— Россия считает, что это их море (Азовское). Так же, как они считают Крым своим, хотя это не так. Но они считают Крым своим и они им пользуются. Пока им будут это позволять, они будут им пользоваться. Когда им это запретят - они не будут этого делать, отмечает эксперт.

Говоря о том, насколько жестко могут действовать украинские конвойные корабли в случае попытки кораблей ФСБ осуществить досмотр судна, эксперт отметил, что украинские моряки просто должны действовать в соответствии с уставом и международным морским правом. Поскольку военный корабль - это территория государства, то и при попытке атаки со стороны российских кораблей необходимо действовать соответственно - защищаться.

— Военный корабль - это территория государства. Корабль ВМС Украины - это территория Украины. Так написано и в любом уставе, и в международном морском праве. Если украинский корабль кем-то задевается, то это - акт агрессии. Вот так жестко. Если осуществляется акт агрессии, то экипаж военного корабля имеет право защищаться. Если украинский корабль будет осуществлять конвоирование гражданских судов, а на него будет совершено нападение судном ФСБ, то конечно, украинское судно сможет защищаться от агрессии российских кораблей. В этом заключается вся военно-морская служба - защищать украинские корабли и украинскую территорию от угроз с моря, а Россия сейчас является угрозой для кораблей Украины в Азовском море.

При этом Михаил Самусь считает, что сейчас в Украине вполне достаточно сил для налаживания конвоирования гражданских судов в Азовском море, в частности, и потому, что в случае обострения ситуации помощь украинским морякам могут предоставить и другие рода войск, расположенные вдоль Азовского побережья.

— Для создания конвоев сил достаточно. Этим может заниматься патрульный корабль, в том числе и пограничных войск. Здесь смысл не в количестве пушек на судне. Азовское море настолько маленькое, что в принципе, если начнется какая-то конфликтная ситуация, то поддержку могут оказать и авиация, и вертолеты, и наземные комплексы. Это не открытый океан, это прибрежные воды. При этом, Украине, безусловно, нужно наращивать силы в Азовском регионе.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что российские пограничники задержали в Азовском море уже 148 судов.

В начале июня в Азовском море пограничники Мариупольского отряда морской охраны в составе Объединенных сил провели учения.



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