Более 2,5 тысячи призывников в ходе призывной кампании «Весна-2018» пополнили Черноморский флот России.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ, передает Крым Информ.

По данным пресс-службы, из них около 1000 человек прибыли на Черноморский флот РФ после прохождения подготовки в учебных центрах младших специалистов Военно-морского флота.

«Эти моряки – уже готовые специалисты, прошедшие морскую практику на кораблях ВМФ и подготовку по различным специальностям – моторист, гидроакустик, механик, водолаз, кок», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что новобранцы, имеющие корабельные специальности, распределены в экипажи кораблей флота, а военнослужащие, закончившие специальные курсы по подводной подготовке, продолжат службу в противоподводно-диверсионном отряде ЧФ.

Кроме этого около 300 призывников по прибытии в воинские части изъявили желание пройти подготовку по программе «Водитель» и получить водительское удостоверение категории «С».