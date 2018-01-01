Одесская область утвердила номинационную заявку на включение Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, передает Интерфакс-Украина.

"Впервые за долгую историю изучения и исследования ценности Аккерманской крепости сделаны реальные шаги для ее внесения в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты аргументировали чрезвычайную мировую ценность и подлинность памятника, а также соответствие трем критериям ЮНЕСКО", - отметила замглавы обладминистрации Светлана Шаталова.

В заявке говорится об уникальности этого памятника, в котором сочетаются части античного города Тира с европейским фортификационным искусством. Также в документе отмечено, что памятник является архитектурным ансамблем, иллюстрирующим важные этапы в истории человечества.

Как сообщалось, в начале декабря 2017 года глава Одесской обладминистрации Максим Степанов инициировал внесение Аккерманской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость – один из самых популярных туристических объектов юга Украины.

Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна.

Большинство историков основателям крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в XIII веке.

Является одним из наиболее сохранившихся и при этом крупнейшим подобным фортификационным сооружением на территории Украины.

Общая площадь территории крепости составляет 9 га.