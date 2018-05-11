МВД, СБУ и ГПУ заявили, что ничего не знают о похищении турецкого журналиста в Одессе
|18:28 17.07.2018
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|Одесса
Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура не располагают информацией о похищении в Украине турецкого оппозиционного журналиста и бизнесмена и вывозе их в Турцию.
Об этом Українським Новинам сообщили пресс-службы этих ведомств.
В МВД сообщили, что ничего не знают о возможном похищении турков.
Такую же информацию предоставили в СБУ и Генпрокуратуре.
Ранее СМИ сообщили, что турецкие спецслужбы похитили в Украине и вывезли в Стамбул двух граждан Турции.
Одного из них - турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита выкрали днем 12 июля в Одессе из ресторана "Али-Баба".
Второго – известного турецкого оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана сотрудники турецкой службы безопасности выкрали из Николаева 15 июля.
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