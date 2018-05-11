МВД, СБУ и ГПУ заявили, что ничего не знают о похищении турецкого журналиста в Одессе

18:28 17.07.2018 0 комментариев Одесса

Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура не располагают информацией о похищении в Украине турецкого оппозиционного журналиста и бизнесмена и вывозе их в Турцию.

Об этом Українським Новинам сообщили пресс-службы этих ведомств.

В МВД сообщили, что ничего не знают о возможном похищении турков.

Такую же информацию предоставили в СБУ и Генпрокуратуре.

Ранее СМИ сообщили, что турецкие спецслужбы похитили в Украине и вывезли в Стамбул двух граждан Турции.

Одного из них - турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита выкрали днем 12 июля в Одессе из ресторана "Али-Баба".

Второго – известного турецкого оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана сотрудники турецкой службы безопасности выкрали из Николаева 15 июля.



Ещё на эту тему:

15:48 16.07.2018
Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
20:17 18.06.2018
Власти Турции продлили задержание журналистки, расследовавшей попытку переворота
15:26 22.05.2018
В Турции 104 бывших военных приговорили к пожизненному заключению
18:24 14.05.2018
В Турции арестовали 46 человек по подозрению в связях с Гюленом
21:18 11.05.2018
В Стамбуле задержали 150 военных подозреваемых в связях с Гюленом
15:46 19.04.2018
Власти Турции намерены уволить 3 тыс. человек из состава ВС республики
02:45 03.04.2018
Больше тысячи турецких чиновников попросили убежища в Германии
18:49 02.04.2018
Турция обвинила Гюлена в причастности к убийству посла РФ
08:14 14.02.2018
В Турции за прошлую неделю задержаны 568 человек за связи с движением Гюлена
18:49 07.02.2018
В Турции 64 военных приговорили к пожизненному заключению за попытку переворота в 2016
23:21 02.02.2018
Германия предоставила убежище одному из лидеров попытки переворота в Турции
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
10:36 16.07.2018
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
Все новости страны
Греция Греция
21:15 13.07.2018
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
20:22 13.07.2018
ЕМС подтвердил получение транша в Грецию, но с условиями
15:25 13.07.2018
Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
Все новости страны
Грузия Грузия
11:56 17.07.2018
В Грузию входит известная компания по производству яхт Azimut Benetti Group
19:28 13.07.2018
Кандидат в министры экономики Грузии не исключает пересмотра проекта порта Анаклиа
22:36 12.07.2018
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
Все новости страны
Молдова Молдова
12:49 17.07.2018
Обыски по всей Молдове. Задержаны 10 человек, в том числе руководство автовокзалов
08:52 17.07.2018
Бывший советник министра финансов Молдовы окажется на скамейке подсудимых
17:13 13.07.2018
Бывший президент Молдовы прокомментировал «возвращение» Козака
13:42 13.07.2018
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы обсудила с послом Румынии урегулирование приднестровского конфликта
Все новости страны
Россия Россия
20:40 17.07.2018
Члены Палаты представителей Конгресса США готовы рассмотреть новые санкции против России
18:02 17.07.2018
Бегавший по футбольному полю с пистолетом Саввиди перечислил 300 тысяч евро противникам переименования Македонии
17:36 17.07.2018
Мотострелковую бригаду РФ расположенную в Северной Осетии подняли по тревоге на учения
14:59 17.07.2018
ЕСПЧ осудил РФ за "неэффективное расследование" убийства Анны Политковской
Все новости страны
Румыния Румыния
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
18:34 13.07.2018
Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
10:05 13.07.2018
Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
Все новости страны
Турция Турция
13:41 17.07.2018
Госдепартамент США хочет убедить Турцию отказаться от российских ракет
15:48 16.07.2018
Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
12:20 16.07.2018
При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО
11:28 16.07.2018
Эрдоган заявил что эпоха переворотов в Турции завершена
Все новости страны
Украина Украина
20:14 17.07.2018
В Госдуме упорно связывают аннексию Крыма с временами императрицы Екатерины
19:48 17.07.2018
Украина может ввести конвоирование гражданских судов в Азовском море
19:22 17.07.2018
Черноморский флот России в ходе весеннего призыва пополнили 2,5 тыс призывников
18:56 17.07.2018
Одесская область утвердила номинационную заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список ЮНЕСКО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс