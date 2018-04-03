Мотострелковую бригаду РФ расположенную в Северной Осетии подняли по тревоге на учения
|17:36 17.07.2018
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|Северная Осетия
Подразделения отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа РФ, дислоцированные в Северной Осетии, приступили к проведению учений на полигоне «Тарское».
Об этом сообщает информагентство «Ре» со ссылкой на пресс-службу ЮВО, передает Эхо Кавказа.
В учениях принимает участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста», минометы «Сани», комплекс радиоэлектронной разведки «Торн», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Застава».
«Особое внимание в ходе учения уделено вопросам совершенствования слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и создании фортификационных сооружений», - добавили в округе.
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