Оккупационные власти Белогорского района через местные СМИ призывают население сообщать о «фактах антироссийской деятельности».

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии», передает Флот - 2017.

«На территории Белогорского района замечены факты расклеивания и распространения листовок антироссийского характера, содержащие призывы и лозунги экстремистской направленности. В связи с этим призываем вас проявить высокую гражданскую сознательность, сделать все возможное, чтобы граждане, которые попытаются нарушить мир и стабильность, разрушить добрососедские межэтнические взаимоотношения людей в Крыму и, в частности, в Белогорском районе, не смогли уйти от ответственности», - содержание обращения к населению так называемой Антитеррористической комиссии района.

По словам руководителя общественного движения активистов и блогеров «Свободный Крым» Виталия Хомутова, в Белогорском районе «немало прецедентов расклеивания анонимных листовок, провокационных надписей».

Это уже не первый призыв оккупационных властей Белогорского района. В прошлом году председатель аппарата подконтрольной Кремлю так называемой антитеррористической комиссии Белогорского района Николай Антоненко призывал через газету «Сельская новь» местных жителей «немедленно сообщать о фактах замеченных вами правонарушений сепаратистского и антироссийского характера», поскольку «внимательность и оперативность – залог своевременного реагирования правоохранительных органов и эффективной борьбы с нарушителями спокойствия граждан».