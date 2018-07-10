Оккупационные власти призывают крымчан «стучать» на «экстремистов»
|17:09 17.07.2018
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|Крым
Оккупационные власти Белогорского района через местные СМИ призывают население сообщать о «фактах антироссийской деятельности».
Об этом сообщает издание «Крым.Реалии», передает Флот - 2017.
«На территории Белогорского района замечены факты расклеивания и распространения листовок антироссийского характера, содержащие призывы и лозунги экстремистской направленности. В связи с этим призываем вас проявить высокую гражданскую сознательность, сделать все возможное, чтобы граждане, которые попытаются нарушить мир и стабильность, разрушить добрососедские межэтнические взаимоотношения людей в Крыму и, в частности, в Белогорском районе, не смогли уйти от ответственности», - содержание обращения к населению так называемой Антитеррористической комиссии района.
По словам руководителя общественного движения активистов и блогеров «Свободный Крым» Виталия Хомутова, в Белогорском районе «немало прецедентов расклеивания анонимных листовок, провокационных надписей».
Это уже не первый призыв оккупационных властей Белогорского района. В прошлом году председатель аппарата подконтрольной Кремлю так называемой антитеррористической комиссии Белогорского района Николай Антоненко призывал через газету «Сельская новь» местных жителей «немедленно сообщать о фактах замеченных вами правонарушений сепаратистского и антироссийского характера», поскольку «внимательность и оперативность – залог своевременного реагирования правоохранительных органов и эффективной борьбы с нарушителями спокойствия граждан».
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