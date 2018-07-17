В Германии стартуют газовые переговоры при участии Украины, ЕС и РФ
|16:17 17.07.2018
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|Украина
В Берлине стартуют газовые переговоры при участии Украины, ЕС и России. Украинскую сторону в трехсторонней встрече по газовому вопросу будет представлять министр иностранных дел Павел Климкин.
Стороны начнут консультации о будущем транзите российского газа по украинским трубам, сообщает ZIK.
В частности, транспортировка, должна стартовать с начала 2020 года.
Украинскую делегацию возглавит министр иностранных дел Павел Климкин, от России – приедет министр энергетики Александр Новак.
«Будущий возможный контракт относительно поставок российского газа для потребителей ЕС должен основываться исключительно на европейских правилах. Это залог украинской и европейской безопасности», – пишет в Twitter Павел Климкин.
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