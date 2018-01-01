Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
|15:51 17.07.2018
|0 комментариев
|Болгария
"Я хочу, чтобы все знали четко и ясно, что Болгария не принимает тайно мигрантов и что на территорию страны не приземляются никакие самолеты с беженцами. Таковы факты", - говорит в своей позиции заместитель премьер-министра Болгарии по вопросам общественного порядка и безопасности, министр обороны и лидер ВМРО - Болгарское национальное движение Красимир Каракачанов.
Поводом его высказывания стали спекуляции со стороны определенных политиков, распространяющих через сайты с неясным статусом информацию, что в Болгарию ввозят мигрантов на военных самолетах, сообщает Novinite.
"С 2016 года поток мигрантов резко упал, и я в своем качестве заместителя премьер-министра по вопросам общественного порядка и безопасности категоричен, что Болгария не позволит снова кризис 2013-2016 годов", - продолжил заместитель премьер-министра Болгарии.
Он категоричен:
"Слухи, что какие-то конспиративные полеты "поставляют" нелегальных мигрантов в Болгарию, приземляясь тайно в военных аэропортах, смехотворные. Чтобы посадить самолет в военном аэропорту, я должен разрешить. А чтобы я разрешил, мне нужно знать, какова цель. Это касается как военных, так и гражданских самолетов. Поэтому, когда говорят и пишут подобную откровенную ложь, пусть по крайней мере их авторы ознакомятся с элементарной фактологией.
Еще с 2013 года в своем качестве лидера ВМРО - БНД я отстаиваю позицию, что Болгария категорично не будет гетто для мигрантов Европы. Сегодня, как вице-премьер по вопросам безопасности, я заявляю это со всей категоричностью фактов.
Я запросил официальную статистику у Агентства по делам беженцев, сколько пребывающих сейчас находятся в стране и сколько размещено в центрах с 2015 года до сих пор. И цифры красноречивы: если в январе 2015 года центры были заполнены на 67%, в ноябре 2016 года - до 103%, то в 2017 году и в настоящее время наблюдается тенденция постоянного сокращения - по состоянию на июль 2018 года вместимость составила только 11 %.
Люди, которые вошли на территорию Болгарии в период 2015-2018 годов, в основном из Афганистана, Ирака и Сирии".
Ещё на эту тему:
В Италии задержали украинскую яхту с 71 мигрантом
Сирийские мигранты штурмуют Черное море
Жители Крыма и Донбасса в первых рядах просителей убежища в Испании
Беженцы не хотят переселяться в Болгарию и Румынию
Беженцы нашли новые маршруты, чтобы попасть в Европу
Миграционная договоренность ЕС с Турцией спасет Грецию от беженцев
В Болгарии прошли первые совместные учения Минобороны и МВД «Граница - 2016» / Фото / Видео
МВД Болгарии, пограничная полиция и армия проведут совместные учения «Граница - 2016»
На границе Греции и Македонии находятся более 10 тысяч беженцев