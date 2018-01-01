Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!

15:51 17.07.2018 0 комментариев Болгария

"Я хочу, чтобы все знали четко и ясно, что Болгария не принимает тайно мигрантов и что на территорию страны не приземляются никакие самолеты с беженцами. Таковы факты", - говорит в своей позиции заместитель премьер-министра Болгарии по вопросам  общественного порядка и безопасности, министр обороны и лидер ВМРО - Болгарское национальное движение Красимир Каракачанов.

Поводом его высказывания стали спекуляции со стороны определенных политиков, распространяющих через сайты с неясным статусом информацию, что в Болгарию ввозят мигрантов на военных самолетах, сообщает Novinite.

"С 2016 года поток мигрантов резко упал, и я в своем качестве заместителя премьер-министра по вопросам общественного порядка и безопасности категоричен, что Болгария не позволит снова кризис 2013-2016 годов", - продолжил заместитель премьер-министра Болгарии.

Он категоричен:

"Слухи, что какие-то конспиративные полеты "поставляют" нелегальных мигрантов в Болгарию, приземляясь тайно в военных аэропортах, смехотворные. Чтобы посадить самолет в военном аэропорту, я должен разрешить. А чтобы я разрешил, мне нужно знать, какова цель. Это касается как военных, так и гражданских самолетов. Поэтому, когда говорят и пишут подобную откровенную ложь, пусть по крайней мере их авторы ознакомятся с элементарной фактологией.

Еще с 2013 года в своем качестве лидера ВМРО - БНД я отстаиваю позицию, что Болгария категорично не будет гетто для мигрантов Европы. Сегодня, как вице-премьер по вопросам безопасности, я заявляю это со всей категоричностью фактов.

Я запросил официальную статистику у Агентства по делам беженцев, сколько пребывающих сейчас находятся в стране и сколько размещено в центрах с 2015 года до сих пор. И цифры красноречивы: если в январе 2015 года центры были заполнены на 67%, в ноябре 2016 года -  до 103%, то в 2017 году и в настоящее время наблюдается тенденция постоянного сокращения - по состоянию на июль 2018 года вместимость составила только 11 %.

Люди, которые вошли на территорию Болгарии в период 2015-2018 годов, в основном из Афганистана, Ирака и Сирии".



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