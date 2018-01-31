Управление Службы безопасности Украины в Одесской области расследует дело о возможных злоупотреблениях при проведении дноуглубления акватории порта Южный.

Следователи предполагают, что при составлении договора подряда в перечень работ были внесены якобы завышенные цены.

Об этом пишет 368.media, ссылаясь на материалы дела, передает ЦТС.

Речь идет об одном из контрактов на проведение дноуглубления в акватории порта, заключенном между его администрацией и китайской China Harbour Engineering Company Ltd.

В СБУ подозревают, что государству мог быть нанесен убыток на 143,55 млн грн. Дело открыли еще в середине декабря прошлого года, но подозрения пока никому не предъявлены.

ЦТС обратился за комментарием по данному вопросу к начальнику Администрации морского порта Южный Максиму Широкову. "Это старое дело, оно тянется еще с конца прошлого года. Действительно, СБУ открыла делопроизводство. Но в марте этого года у нас была проверка Государственной аудиторской службы, они не нашли нарушений в тендерах по дноуглублению", - отметил Широков.

По его словам, дело касается проекта дноуглубления возле терминала Cargill. "СБУ открыла дело, основываясь на экспертизе, согласно которой стоимость работ была завышена. У нас была выемка документов, но она ничего не дала. Наоборот, мы показали следователям документы, которые свидетельствовали об экономии средств в процессе выполнения работ", - добавил руководитель администрации порта.

Напомним, что дноуглубление возле причалов №23-25 стартовало 20 июля 2017 года. Фактически работы завершились 27 декабря 2017 года. Они были выполнены с опережением графика на три месяца.

Китайская компания увеличила глубины в акватории будущих причалов с 0,5-6 до 16 метров. В процессе работы CHEC подняла со дна 4,4 млн кубометров грунта.

Сейчас китайский подрядчик продолжает работу над другим проектом по дноуглублению в порту Южный - реконструкция подходного канала и подходов к причалам №5 и 6, которые находятся в пользовании ГП "МТП Южный". Этот проект планируется завершить к концу 2019 года.