Власти России выявили и осудили исполнителей и организаторов убийства Политковской, но так и не нашли его заказчиков, заявил Страсбургский суд.

Российские власти не провели эффективного расследования убийства журналистки Анны Политковской, не найдя его заказчиков, заявил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Во вторник, 17 июля он обязал РФ выплатить родственникам Политковской 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, сообщает Deutsche Welle.

Согласно заключению ЕСПЧ, не выявив заказчиков убийства, Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на жизнь"). "Суд считает, что даже если власти РФ выявили и осудили группу людей, непосредственно причастных к заказному убийству Политковской, в то же время они не предприняли необходимых следственных действий, чтобы выявить заказчика или заказчиков этого убийства", - указывается в заключении ЕСПЧ.

Расследование затянуто без убедительных причин

При этом российское государство не выполнило своих обязательств в рамках конвенции об эффективности и продолжительности расследования, не проведя адекватного и незамедлительного расследования, подчеркнул суд. По мнению судей, расследование дела было затянуто без убедительных причин. Вместе с тем в заявлении отмечается, что расследование привело к конкретным результатам, и по его итогам были осуждены организаторы и исполнители убийства.

Заявителями по делу об убийстве Анны Политковской выступали ее мать Раиса Мазепа, сестра Елена Кудимова, а также дети журналистки Вера и Илья Политковские. Жалоба была подана еще в 2007 году и впоследствии неоднократно дополнялась с учетом двух судебных процессов в России.

Реакция Минюста РФ

В ответ на решение Страсбургского суда министерство юстиции РФ пообещало в предусмотренный срок решить вопрос о том, будет ли его обжаловать. "Постановление ЕСПЧ по жалобе "Мазепа и другие против Российской Федерации" не вступило в силу и может быть обжаловано Минюстом России в трехмесячный срок", - цитирует "Интерфакс" заявление.

При этом в пресс-службе ведомства подчеркнули, что ЕСПЧ констатировал "ощутимые результаты" расследования, на основании которых были приговорены лица, непосредственно ответственные за совершение преступления.

В июне 2015 года Мосгорсуд признал уроженцев Чечни Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова виновными в организации убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской и приговорил их к пожизненному заключению. В общей сложности по этому делу были приговорены пять человек. Заказчик преступления до сих пор не установлен. В июне 2017 года Гайтукаев скончался в вологодской колонии.

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.