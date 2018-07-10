Отдых в оккупированном Крыму продолжает дорожать
|14:33 17.07.2018
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|Крым
Стоимость пакетных туров на отдых в оккупированном Крыму в начале августа существенно подросла.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем сегменте ценник вырос на 48% по сравнению с третьей декадой июля.
По этому показателю аннексированный полуостров выбился в лидеры.
По данным Ассоциации туроператоров России(АТОР), отдых в Анапе подорожал на 40%, а в Сочи всего лишь на 6,7%.
При этом минимальные цены пакетных туров на оккупированный полуостров изменились не столь кардинально.
Самая бюджетная неделя на двоих с вылетом 4 августа из Москвы предлагалась за 37 тысяч 094 рубля. Это 7 ночей в отеле Феодосии, завтраки включены в стоимость. Две недели назад самый дешевый недельный тур стоил 32 тысячи 394 рубля, без питания (отель в Оленевке, Черноморский район).
Тем не менее, аннексированный Крым обошли не только его постоянный конкурент и безусловный лидер бюджетного отдыха Анапа (27 тысяч 552 рублей на двоих с вылетом 4 августа и размещением в трехзвездочном отеле с завтраками, что на 2 тысячи дороже, чем тур в тот же отель с вылетом 20 июля), но и Греция, предлагающая проживание в апартаментах на острове Крит за 36 тысяч 769 рублей на двоих, без питания.
Сочи расположился на четвертом месте: за 42 тысячи 770 рублей можно купить недельный тур на двоих в мини-отель в Адлере, без питания. Поездка в Красную поляну обойдется в 35 тысяч 905 рублей, завтраки включены.
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