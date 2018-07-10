За державою зареєстровано право власності на майно санаторіїв у Криму

14:07 17.07.2018 0 комментариев Крым

Прокуратурою Автономної Республіки Крим вживаються заходи щодо контролю за виконанням судових рішень, постановлених за позовами органів прокуратури автономії до тимчасової окупації півострову Крим Російською Федерацією, а також відновленими на материковій частині України втраченими судовими провадженнями.

Так, рішеннями судів минулих років визнано право власності за державою в особі Фонду державного майна України на об’єкти нерухомого майна чотирьох санаторіїв оздоровчого призначення: «Україна», «Ай-Петрі», «Орлине гніздо», «Золотий пляж». Їх загальна площа складає близько 11 000 кв. м., повідомила прес-служба відомства.

Завдяки активній позиції прокуратури Автономної Республіки Крим, з метою повного та фактично виконання вищевказаних рішень, відомості про право державної власності на майно вищевказаних санаторіїв, в особі Фонду державного майна України, внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«В умовах перехідного правосуддя необхідною умовою якісної роботи правоохоронних органів є не тільки фіксація порушень окупаційними органами влади норм міжнародного гуманітарного права, але й захист порушених інтересів держави на материковій частині України. Виконання судових рішень, як заключний етап юрисдикційної діяльності, є найважливішим чинником для досягнення поставленої мети», - прокоментував прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
 



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