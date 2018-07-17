Госдепартамент США хочет убедить Турцию отказаться от российских ракет

13:41 17.07.2018 0 комментариев Турция

Госдепартамент США работает над тем, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию купить американские системы противоракетной обороны Raytheon Patriot, а не подобные российские ракетные системы.

Об этом заявила 16 июля на авиашоу в английском Фарнборо исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Тина Кайданов, сообщает  ZIK.

Она отметила, что Вашингтон «обеспокоен тем, что закупая системы у россиян, она (Турция – ред.) поддерживает худшее поведение» Москвы в Европе и других странах, пишет «Радио Свобода».

Турция дважды отвергла покупку системы Patriot в процессе отбора, сначала отдав предпочтение китайской системе, а впоследствии, в 2017 году, вернувшись к идее приобретения российской системы С-400.

Чиновники США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российская ракетная система не может быть интегрирована в систему оборонного альянса.

Конгресс США одобрил законодательные изменения, которые предусматривают блокировки приобретение Турцией истребителей F-35, если Анкара приобретет российские ракеты.



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