Апелляционный суд оставил одесский аэропорт под арестом
|13:15 17.07.2018
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|Одесса
Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского районного суда Киева об аресте здания и имущества международного аэропорта "Одесса".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.
Суд 16 июля отказал в удовлетворении апелляционных жалоб компаний "Одесса аэропорт Девелопмент" и "Международный аэропорт "Одесса" и оставил решение Соломенского суда Киева от 7 марта без изменений.
Как сообщали Українські Новини, Соломенский районный суд Киева арестовал и передал здание международного аэропорта "Одесса" в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.
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