Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского районного суда Киева об аресте здания и имущества международного аэропорта "Одесса".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.

Суд 16 июля отказал в удовлетворении апелляционных жалоб компаний "Одесса аэропорт Девелопмент" и "Международный аэропорт "Одесса" и оставил решение Соломенского суда Киева от 7 марта без изменений.

Как сообщали Українські Новини, Соломенский районный суд Киева арестовал и передал здание международного аэропорта "Одесса" в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.