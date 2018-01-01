Обыски по всей Молдове. Задержаны 10 человек, в том числе руководство автовокзалов
|12:49 17.07.2018
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|Молдова
Задержаны 10 человек, в том числе начальство нескольких филиалов ГП «Автовокзалы и станции», а также диспетчеры, контролеры и другие лица, ответственные за проверку национального и международного транспорта.
Их отведут в офис НЦБК, чтобы дополнительно заслушать после завершения обысков. Операция продолжается.
Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией проводят этим утром обыски на автовокзалах по всей стране.
Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински сообщила Deschide.MD, что «НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят действия в рамках уголовного преследования по ряду дел, возбужденных по факту коррупции, которые были совершены группой сотрудников Госпредприятия "Автовокзалы и станции".
Сейчас обыски проводятся в нескольких городах страны, это примерно 50 адресов, в том числе в Кишиневе.
Действия сотрудников НЦБК касаются как глав территориальных отделений, так и сотрудников. Детали мы сообщим по завершению операции.
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