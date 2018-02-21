Могерини назвала дату очередного саммита «Восточного партнерства»
|12:23 17.07.2018
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|Украина
Очередной саммит Евросоюза (ЕС) и стран программы ЕС «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Украина, Грузия) пройдет 15 октября.
Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает PanARMENIAN.Net.
«15 октября состоится саммит со всеми шестью странами «Восточного партнерства», - сказала она.
«Восточное партнерство» - запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
Саммиты программы проводятся один раз в два года
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