Очередной саммит Евросоюза (ЕС) и стран программы ЕС «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Украина, Грузия) пройдет 15 октября.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает PanARMENIAN.Net.

«15 октября состоится саммит со всеми шестью странами «Восточного партнерства», - сказала она.

«Восточное партнерство» - запущенная в 2009 году многосторонняя программа ЕС, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Саммиты программы проводятся один раз в два года