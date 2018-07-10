Любимчики Путина «оккупируют» Керченский мост, для остальных - проезд закрыт
|11:56 17.07.2018
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|Крым
Автомобильное движение по Керченскому мосту перекроют из-за съемок музыкального клипа на песню российской группы «Любэ».
Об этом сообщает российские СМИ, передает Информационное Сопротивление.
Автомобилистов предупреждают, что завтра, 18 июля, движение по мосту будет ограничено по направлению в оккупированный Крым. Также сообщается, что «в определенные интервалы времени будет выполняться с остановками движения транспорта, которые будут происходить приблизительно каждый час».
Российская группа «Любэ», под песни которой уже много лет фанатеет Путин, записала песню, посвященную Керченскому мосту.
Съемки клипа проходят на берегах и в акватории Керченского пролива, а также на фарватерном участке автомобильной части Керченского моста.
По словам солиста группы Николая Расторгуева, в этой песне музыканты «признаются в любви Крыму и мосту». Так вот для чего его строили...
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