Автомобильное движение по Керченскому мосту перекроют из-за съемок музыкального клипа на песню российской группы «Любэ».

Об этом сообщает российские СМИ, передает Информационное Сопротивление.

Автомобилистов предупреждают, что завтра, 18 июля, движение по мосту будет ограничено по направлению в оккупированный Крым. Также сообщается, что «в определенные интервалы времени будет выполняться с остановками движения транспорта, которые будут происходить приблизительно каждый час».

Российская группа «Любэ», под песни которой уже много лет фанатеет Путин, записала песню, посвященную Керченскому мосту.

Съемки клипа проходят на берегах и в акватории Керченского пролива, а также на фарватерном участке автомобильной части Керченского моста.

По словам солиста группы Николая Расторгуева, в этой песне музыканты «признаются в любви Крыму и мосту». Так вот для чего его строили...