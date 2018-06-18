"Крым будет украинским или безлюдным"

11:28 17.07.2018 0 комментариев Крым

Массовый взрыв консервов новым темником из Кремля о "важности подачи днепровской воды в Крым", обусловлена ​​важностью создания русскими "альтерантивнои мысли" на территории нашего государства.

Данный вброс продемостровував качественную работу российских спецлужб, которые для озвучивания своих тезисов используют разноплановых персонажей - советница министра информационной политики Украины, преподавателя из Краматорска, регионаливское отродье, типа независимых либералов. То есть одновременно идет попытка одновременно ударить по различным группам населения с целью максимального охвата и донесения своих тезисов.

Об этом пишет на своей странице в Facebook  эксперт Михаил Макарук, редакция BlackSeaNews цитирует текст без сокращений.

Пугает в этой ситуации другое. Полное отсутствие адекватного ответа со стороны руководителей государства и соответствующих министерств и ведомств. Вместо того, чтобы это все сразу потопить, они пошли привычным для себя путем - отсидеться в стороне и подальше от проблемы.

Важность днепровской воды для Крыма не только экономический и экологический аспекты, но грандиозный политический.

Подача воды со стороны Украины - это создание прецедента, когда мы будем помогать оккупанту строить свою военную базу на нашей земле и дополнять ее и определенной экономической базой!

Мало того, анализируя данные темники кремля, можно уверенно сказать, что все эти потуги "ради поддержки проукраинских жителей Крыма, во избежание экологической катастрофы" и другой ереси которую они проталкивают, будет представлена ​​и воспринято как победу кремлевского карлика, который "доказал свою силу".

А еще мы официально на весь мир покажем, что не способны бороться за свою землю, поскольку нам деньги за продажу воды важнее чем государственные интересы.

Также, это откроет грандиозные возможности для создания колоссальной Военной базы на територии всего Крыма, о чем давно мечтает Кремль. Поскольку ддя ее содержание также нужна вода, много воды ...

Теперь учитывая выше сказанное, можно понять важность всего проекта склонения Украины к подаче воды в Крым и важность викоритання для этого прокремлевских консервов и просто полезных идиотов.

Подытоживая, я скажу тезис озвучен еще в начале 90тих - "Крым будет украинском или безлюдным"

 



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