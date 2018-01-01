В Грузии начинает оперировать признанная в мире компания по производству яхт Azimut Benetti Group.



По сообщению информационного агентства kvira.ge, специалисты считают, что вход компании такого ранга в страну является значительным успехом, поскольку за этим соглашением цепной реакцией последуют многие другие блага для экономики страны, первым делом в виде визитеров и туристов с высокой покупательной способностью, передает Грузия Online.



Со ссылкой на местного руководителя компании Георгия Чикваидзе агентство пишет, что решение является беспрецедентным, и ему предшествовала шестилетняя напряженная работа.



31 июля в Тбилиси состоится грандиозная презентация вместе с руководством компании.

Справка



Компания Azimut Benetti является итальянским брэндом. Ее владелец Паоло Виттель, управляет компанией его дочь, Джованна Виттель.

Группа владеет такими престижными брендами, как Azimut Yachts, Benetti Yachts, Yachtique, Fraser Yachts, Lusben, Marina di Varazze, Royal Yacht Club Moscow, и предлагает широчайший ассортимент моторных судов от 34 футов до 100 метров, а также яхты постройки Benetti.

Производственный лидер Azimut Benetti имеет наиболее обширную всемирную торговую сеть в индустрии маломерных судов, включающую 138 торговых точек в 68 странах.

Одно из подразделений группы занимается финансовыми услугами, управлением яхтами и развертыванием пристаней.