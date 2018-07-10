Рыбозаводчикам оккупированного Крыма разрешат пользоваться рыбоводными участками без проведения торгов: соответствующий законопроект Госдума РФ собирается рассмотреть сегодня, 17 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с действующим законодательством, добросовестно исполнившие обязательства по договору пользования рыбоводным участком предприятия имеют право на продление договора аренды без торгов при условии внесения определенной платы – данная норма действует на всей территории России, за исключением оккупированных Крыма и Севастополя.

Крымские предприятия, разводящие рыбу в водных объектах аннексированного полуострова и получившие разрешения на эту деятельность во время оккупации Крыма, получат возможность продлевать аренду без торгов.

Ожидается, что законопроект получит одобрение депутатского корпуса.

