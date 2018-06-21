Оккупанты посоветовали крымским владельцам отелей открывать собственные каналы продаж вместо системы Booking.com
|10:10 17.07.2018
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|Крым
Так называемое "министерство курортов и туризма" оккупированного Крыма советует владельцам отелей и хостелов начать пользоваться услугами российских сервисов онлайн-бронирования вместо системы Booking.com, которая заблокировала возможность размещения отзывов о средствах размещения на аннексированном полуострове.
Об этом Крым Информу сообщили в пресс-службе "минкурортов".
"Отзывы – полезная вещь, но не первоочередная, к тому же их можно почитать и на других крупных международных каналах. Пока не стоит говорить, скажется ли новый запрет на размещение отзывов об отелях на их заполняемости и тем более на турпотоке, но со стороны министерства курортов и туризма Республики Крым мы бы рекомендовали объектам размещения искать альтернативные источники продвижения, а также открывать собственные каналы продаж" – сообщили в ведомстве.
"Подобные ограничения неприятны для давно и надежно зарекомендовавших себя отелей, имеющих высокий рейтинг. Им придется становиться в один ряд с новыми и менее именитыми" – добавили в пресс-службе.
Система интернет-бронирования Booking.com поддержала санкции в отношении Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в объектах размещения по всему аннексированному полуострову.
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