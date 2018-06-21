Так называемое "министерство курортов и туризма" оккупированного Крыма советует владельцам отелей и хостелов начать пользоваться услугами российских сервисов онлайн-бронирования вместо системы Booking.com, которая заблокировала возможность размещения отзывов о средствах размещения на аннексированном полуострове.

Об этом Крым Информу сообщили в пресс-службе "минкурортов".

"Отзывы – полезная вещь, но не первоочередная, к тому же их можно почитать и на других крупных международных каналах. Пока не стоит говорить, скажется ли новый запрет на размещение отзывов об отелях на их заполняемости и тем более на турпотоке, но со стороны министерства курортов и туризма Республики Крым мы бы рекомендовали объектам размещения искать альтернативные источники продвижения, а также открывать собственные каналы продаж" – сообщили в ведомстве.

"Подобные ограничения неприятны для давно и надежно зарекомендовавших себя отелей, имеющих высокий рейтинг. Им придется становиться в один ряд с новыми и менее именитыми" – добавили в пресс-службе.

Система интернет-бронирования Booking.com поддержала санкции в отношении Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в объектах размещения по всему аннексированному полуострову.