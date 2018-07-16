На Каспии начались учения военной авиации России
|09:44 17.07.2018
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|Россия
В Каспийском море начались военные учения, в которых задействованы подразделения авиации, флота и сухопутных войск. Всего в них принимают участие более 2500 военнослужащих.
Военные маневры проходят под руководством командующего 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, сообщает rg.ru.
"В ходе трехдневных учений будут отработаны задачи управления крупной группировкой войск при тесном взаимодействии авиации с мотострелками и штабом Каспийской флотилии на совмещенном командном пункте", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В числе основных задач - поражение наземных, морских и воздушных объектов условного противника при ведении многосферной операции с практическим нанесением авиационных ударов на морском полигоне.
В нанесении воздушных ударов будут принимать участие бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи авиационных частей - истребители Су-30СМ и Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М и штурмовики Су-25СМ.
Пуски ракет и стрельбу по целям также произведут эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" и ударных Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-35.
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