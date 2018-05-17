ВСУ приказано отреагировать на блокирование РФ Азовского моря

09:18 17.07.2018 0 комментариев Крым

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командования ВМС Украины принять достаточные меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения кораблей в украинские порты на Азовском море.

Об этом Глава государства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые двигаются в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе. И на сегодняшний день мной были отданы соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба и командования ВМС Украины, чтобы мы предприняли достаточные меры, чтобы остановить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива", - сказал он.

Президент отметил, что Россия использует для этих атак "захваченный и незаконно аннексированный Крым с незаконно расположенным там Черноморским флотом в захваченном Севастополе"

"Мы не будем с этим мириться. Если мы, украинцы, не защитим нашу землю, то ее никто не защитит", - заявил Порошенко.

Вместе с тем, он напомнил, что обеспокоенность ситуацией в Азовском море была также включена в декларацию Саммита НАТО – "и это означает, что Украина не одна удостоверяет о эти провокационные действия".

Как сообщалось, количество задержек и ареста Российской Федерацией судов, следующих из/в украинские порты через Керченский пролив, на сегодняшний день уже составляет 148 единиц.



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