Уголовное дело о незаконности проведения тендера по приобретению паспортных книжек со встроенным чипом, в котором обвиняется председатель межведомственной рабочей группы по проведение аукционов, было направлено в суд.

Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении расследования, сообщает DESCHIDE.MD.

Речь идет о Вячеславе Мэмэлигэ, бывшем советнике экс-министра финансов Вячеслава Негруцэ.

В пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры, названным «Бывший советник министра финансов предан суду», председатель рабочей группы обвиняется в том, что допустил множество нарушений законодательства. Несмотря на то, что ни один хозяйствующий субъект не соответствовал техническим требованиям, он отдал предпочтение компании, которая предложила оферту, более чем на 1,5 млн. евро дороже, чем у других экономических агентов.

Своими преднамеренными действиями, в соучастии с другими лицами, чиновник нанес бюджету ГП CRIS Registru (нынешнее Агентство государственных услуг) особо крупный ущерб в размере более чем 27 млн. леев, что повлек за собой особо тяжкие последствия.

Обвиняемый находится под стражей, а в случае, если суд признает его виновным в превышении властью или служебным положением, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.