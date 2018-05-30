Нафтогаз - Путину: Спора нет, просто долг отдайте

08:26 17.07.2018 0 комментариев Украина

Газпром не выполняет решение арбитража - не поставляет газ по назначенным судом ценам и не выплачивает компенсацию.

16 июля, во время пресс-конференции после встречи в Хельсинки президентов США и РФ, Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже.

Это заявление прокомментировал в Facebook директор по развитию бизнеса НАК НафтогазУкраины Юрий Витренко, сообщает LIGA.net.

Витренко написал, что, во-первых, два спора (по контракту на поставку газа и контракту на транзит газа) между Газпромом и Нафтогазом уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже.

Проблема "всего лишь" в том, что Газпром не выполняет решение арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит $2,6 млн компенсации, которую определил арбитраж.

Во-вторых, по словам директора по развитию бизнеса, Нафтогаз готов урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым представители компании недавно обратились в Стокгольмский арбитраж. Нафтогаз требует от Газпрома около $12 млрд, напомнил Витренко.

Он отметил, что в компании уверены в силе своей юридической позиции, поскольку контракт прямо предусматривает право Нафтогаза пересматривать транзитный тариф.

Если этот спор будет "регулироваться" в арбитраже, пишет Витренко, то его практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае - до конца 2020 года.

Готовы ли Газпром и Германия остановить строительство Северного потока-2 до окончания нового арбитража, задает риторический вопрос представитель Нафтогаза.



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